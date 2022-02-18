«دبي لرعاية النساء» و«سلامة الطفل» تتعاونان لتعزيز العمل المشترك

المصدر: ( دبي - البيان)

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وقعت «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال»، مذكرة تعاون مع «إدارة سلامة الطفل» التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات المؤسسية والممارسات التنظيمية للارتقاء بالبرامج والمبادرات التي ترفع الوعي بسلامة الأطفال وتفعّل دور المجتمع والأسرة والمؤسسات المختلفة في ضمان حق الأجيال الجديدة بنشأة سليمة.

ووقع الاتفاقية كل من شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وهنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل في مقر المؤسسة. وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على وضع وإقرار آليات التنسيق والتعاون المؤسسي على مختلف المستويات، إلى جانب العمل المشترك لمواكبة كل ما يتعلق بسلامة الأطفال داخل الدولة واحتياجاتهم النفسية والعاطفية والعقلية، ودعم البرامج والمبادرات التي تطلقها الجهات المختلفة داخل الدولة.

وشملت بنود الاتفاقية التعاون والتنسيق في جانب التوعية والتثقيف، وتعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات ودعم المبادرات القائمة على نتائج دراسات تتناول سبل حماية الأطفال، وتبادل المعلومات ذات الصلة بكل ما يهم الطفل والأسرة، والحملات التوعوية للحد من العنف وتعزز حماية كيان الأسرة. وتضمنت الاتفاقية، التنسيق المشترك لزيادة برامج التثقيف المجتمعي والمشاركة في الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، والاستفادة المشتركة من الدورات التدريبية الداخلية، وورش العمل التخصصية.

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