سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الأوروغواي الشرقية

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، أوراق اعتماده إلى لويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، سفيراً غير مقيم فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك من خلال الاتصال المرئي.

ونقل سعيد القمزي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إليه وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.

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