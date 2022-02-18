حاكم الفجيرة: حريصون على تعزيز العمل مع البلدان الشقيقة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، عضو البرلمان ووزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، أسد الزمان خان.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بوزير الداخلية البنغلاديشي، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز فرص العمل المشترك مع البلدان الشقيقة، والصديقة في المجالات الحيوية كافة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش، وسبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف القطاعات، كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار والاقتصاد، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ويعزز مسيرة التطور والنماء.

ومن جانبه، أعرب أسد الزمان خان عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستقبال، مشيداً بمسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على جميع الصعد.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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