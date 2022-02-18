«الهلال الأحمر» تواصل تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين في العديد من الدول

المصدر: أبوظبي - وام

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واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد وسوء الأحوال المناخية في العديد من الدول، وقامت خلال اليومين الماضيين بتوزيع المساعدات الشتوية التي تضمنت وسائل التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال، على حوالي 40 ألف أسرة في كل من أرمينيا وقيرغيزستان، عبر وفود الهيئة الموجودة حالياً هناك وبالتعاون مع مكاتبها وسفارات الدولة في الخارج.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج حملة الشتاء التي تنفذها الهيئة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 26 دولة حول العالم.

وأضاف: كثفت هيئة الهلال الأحمر جهودها الإغاثية خلال الفترة الماضية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تخفيف معاناة المتأثرين من الأحوال المناخية السيئة وتلبية احتياجاتهم الشتوية وتحسين أوضاعهم الإنسانية، وتواجدت الهيئة في الدول المعنية بالمبادرة عبر وفودها الميدانية التي استطاعت الوصول للاجئين والنازحين في مختلف المناطق المستهدفة وقدمت جميع سبل الدعم والمساندة.

وقال الفلاحي: إن الاستجابة الإنسانية للهيئة تجاه تداعيات سوء الأحوال الجوية على اللاجئين والنازحين كانت قوية وسريعة، حيث بدأت جهود الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات البرد والشتاء ما كان له أكبر الأثر في تخفيف حدته على المتأثرين، مشيراً إلى أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء في تلك الساحات بصورة مكنت الهيئة من أداء دورها.

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