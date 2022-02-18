ولي عهد عجمان يستقبل السفير الأردني

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، نصار إبراهيم محمد الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير الأردني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهامه. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث، التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وسبل توطيدها. وأعرب السفير الأردني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة. حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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