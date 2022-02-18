غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس النواب الأردني

المصدر: القاهرة - البيان

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التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان «التضامن العربي».

حضر اللقاء وفد المجلس كل من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وعبيد خلفان السلامي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها على مختلف الصعد بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال معالي صقر غباش إن العلاقات الممتدة والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية أسسها المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك حسين بن طلال، طيب الله ثراهما.

وأكد معاليه أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات البرلمانية والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين في مجال الاختصاص التشريعي.

وقدم غباش دعوة للدغمي لزيارة دولة الإمارات وزيارة معرض إكسبو 2020 دبي والتعرف إلى هذا الحدث الاستثنائي العالمي.

من جهته أكد الدغمي عمق ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين، لافتاً إلى أنها مثال لعلاقات الأخوة الراسخة والتي تحظى برعاية ودعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين الشقيقين. وقدم الدغمي دعوة لمعالي صقر غباش لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية.

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