رئيس كازاخستان يبحث وسفير الإمارات علاقات التعاون

المصدر: (نور سلطان - وام)

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استقبل قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية. وبحث توكاييف مع العريقي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تنميتها في القطاعات ذات الأولوية بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، منوهاً بعمق ما يجمع بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانبه، أكد العريقي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع كازاخستان في مختلف المجالات، وأشار إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها لما فيه مصلحة البلدين.

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