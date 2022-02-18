شرطة دبي تسجل الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية مصنفاً فكرياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد الرائد دكتور عبد الله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، نجاح خطة الإدارة بأتمتة خدمة تقسيط المخالفات المرورية للمتعاملين، عن طريق الخصم المباشر من الحساب البنكي للمتعامل، وذلك بعد أن تجاوزت الخدمة نتائجها بواقع 4 أضعاف في عدد المعاملات وتحصيل الإيرادات، مقارنة بتقسيطها عن طريق الشيكات، منوهاً بتسجيل الخدمة الذكية كمصنف فكري لشرطة دبي في وزارة الاقتصاد.

وقال الدكتور: إن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية التي اعتمدتها شرطة دبي لإسعاد أفراد المجتمع وتسهيل إنهاء إجراءات تجديد مركباتهم، تأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العميد حميد السويدي، بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة بالتحول اللاورقي والتحول الرقمي، وأتمتة الخدمات الحكومية لجمهور المتعاملين، وذلك نظراً لأتمتة الخدمة بنسبة 100% والمُبرمجة وفق قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائِحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي.

صفر رسوم وفوائد

ونوه بأن المتعامل بإمكانه إتمام المعاملة على مدار الأربع وعشرين ساعة بدون رسوم على تقديم الخدمة أو فوائد على تطبيقها، ويمكن لكافة المتعاملين ممن لديهم حسابات بنكية لمصارف وبنوك في الدولة، الاستفادة من الخدمة بحد أدنى لقيمة المخالفات يبلغ 5000 درهم.

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