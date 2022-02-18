محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس المالديف علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة أعرب خلاله عن إدانة بلاده الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات..

وأكد صالح تضامن المالديف مع دولة الإمارات في كل إجراء يحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

منصة

وأشار رئيس المالديف إلى مشاركته في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يمثل منصة عالمية تسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، إضافة إلى استقطاب التجارب والأفكار المعنية بمبادرات الطاقة المتجددة.

كما تطرق الاتصال إلى أهمية «إكسبو 2020 دبي» في التعريف بحضارات الدول وطموحاتها للمستقبل، والفرص التنموية التي تطرحها.

وتناول الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب التي تخدم التنمية والتقدم في البلدين، بجانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تقدير

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لموقف المالديف وإدانتها الهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات، متمنياً السلامة للشعب المالديفي ودوام الخير والازدهار لبلده الصديق.

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