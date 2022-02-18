تعاون بين «الهوية والجنسية» وجمارك أبوظبي

المصدر: (دبي - وام )

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وقعت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح أمس، بمقر إكسبو 2020 دبي، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي لتنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، في إطار مشروع النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً.

وقع المذكرة من الهيئة علياء المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، ومن جمارك أبوظبي مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين الهيئة وجمارك أبوظبي في تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، وتركيب أجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات في المنافذ الجمركية بإمارة أبوظبي، لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية وكشف التجاوزات والمخالفات الجمركية التي ترتكبها وسائط النقل، والحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

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