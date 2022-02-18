«أوقاف دبي» تنجز مشروع وقف خيري بـ 5 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي الانتهاء من تنفيذ مشروع وقف بن مدية في منطقة هور العنز، بحيث يخصص ريعه لمساجد عيد بن مدية في إمارة دبي.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع عبارة عن 4 فيلات سكنية أقيمت على مساحة 6160 قدماً مربعة، تتكون كل فيلا من طابق أرضي وأول، وتبلغ مساحة الفيلات الأربع 10400 قدم، فيما تقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض بنحو خمسة ملايين درهم. وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة:

يأتي إنجاز هذا المشروع ضمن 12 مشروعاً خيرياً انتهت المؤسسة من تنفيذها خلال 2021، وقد تم تأجير الفيلات الأربع فور الانتهاء من تنفيذ المشروع، مضيفاً نعمل خلال العام الجاري على إنجاز مشروعات وقفية سكنية استثمارية تسهم في تعزيز الخطط التنموية بدبي، كما تقدم عوائد سنوية لا تقل عن ( 7%) من قيمة الاستثمار، والزيادة في عوائد الاستثمارات الوقفية تزيد عدد المستفيدين من الفئات الأكثر حاجة.

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