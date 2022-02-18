195.000 حملة لحماية سكان دبا الحصن من الآفات الصحية

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

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أفاد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، بمضاعفة برامج مكافحة آفات الصحة العامة من أجل الحفاظ على مظاهر الصحة والسلامة البيئية في المدينة خلال العام الماضي.

حيث وضح تقرير قسم مكافحة الآفات تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الهادفة إلى حماية سكان المدينة من الآفات الصحية التي قد يتعرضون لها، بلغ إجمالي الحملات 195.105 ألف حملة لمكافحة الآفات، شملت 190.783 ألف حملة لمكافحة الحشرات في حاويات النفايات، إلى جانب تنفيذ 3776 حملة لمكافحة الحشرات داخل المنازل والمرافق الحكومية بالمدينة.

كما أجرى القسم 419 حملة للحالات الطارئة لمكافحة الحشرات والعقارب والثعابين والحيوانات السائبة والقوارض، إلى جانب 127 خدمة لمكافحة آفات الصحة العامة بالرذاذ والتصبيب الحراري، يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالمشهد الحضاري لمدينة دبا الحصن لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لكافة مناطق إمارة الشارقة.

وأشار اليحيائي إلى أن قسم مكافحة الآفات في البلدية يعمل وفقاً لخطط متكاملة تهدف إلى التركيز على كافة المواقع المصابة بآفات البعوض والذباب والقوارض بجانب الآفات الأخرى، عبر عمليات تفتيش مكثفة بالقيام بمسح دوري منتظم يستهدف كافة المواقع في المدينة، وذلك باتباع طرق مكافحة متنوعة ومعتمدة تتناسب مع الآفة المستهدفة، لضمان الخروج بأفضل النتائج الإيجابية وتحقيق بيئة صحية آمنة ومستدامة.

35 موقعاً

ولفت إلى أن الحملات استهدفت 35 موقعاً تضمنت بعض الأماكن الحساسة التي قد تتوافر فيها بعض الظروف، وتسهم في بقاء وتوالد الآفات فيها مثل سوق المواشي والطيور، المزارع والعزب، فتحات الصرف الصحي، حاويات القمامة والآبار، الحدائق والمحيط الخارجي للفلل والبنايات، المواقع والأماكن المهجورة وغيرها الكثير، في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة السكان والمقيمين في المدينة، وتوفير كل السبل لتأمين مستوى عال من النظافة لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية، وحفاظاً على بيئة صحية خالية من الأمراض والملوثات والآفات.

وقال اليحيائي: إن إدارات البلدية كافة تعمل بشكل مستمر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة، كما تحرص على تنفيذ الحملات الدورية وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية المتبعة، مؤكداً أن المدينة بفضل هذه الجهود أصبحت مقصداً لكافة الزوار في ظل الأمن والسلام، والازدهار الذي تشهده المدينة تحت راية قيادتها الرشيدة.

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