«تعاونية الاتحاد» تطلق تخفيضات تصل إلى 75 %

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن رصدها 5 ملايين درهم لحملة تخفيضات «النداء الأول» التي تبدأ اليوم 18 فبراير وتستمر حتى 20 فبراير الجاري، وذلك في جميع فروعها ومراكزها التجارية المنتشرة بإمارة دبي، إذ تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 75% على 3 آلاف سلعة مختارة، حيث تأتي هذه الحملة ضمن حملات شهر فبراير الجاري لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية.

وتفصيلاً، أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري لإسعاد المستهلكين.

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