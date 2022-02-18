إزالة 18 مبنى مهجوراً و12 موقعاً مشوهاً للمظهر العام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مركز المدينة أعمال هدم وإزالة 18 مبنى مهجوراً خلال العام 2021، وذلك مقارنة بعدد 8 مبانٍ فقط تم هدمها خلال العام 2020، كما تم تنفيذ أعمال إزالة المشوهات للمظهر العام في 12 موقعاً بجزيرة أبوظبي، هذا بالإضافة إلى 8 مبانٍ تم هدمها خلال عام 2021 بعد رصدها من البلدية وبعد صدور قرار الهدم بشأنها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي نحو الحفاظ على المظهر العام للمباني والتواصل المستمر مع ملاك المباني المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها وحثهم على أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني كونها تسهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة والتسبب بإزعاج السكان وكونها مصدراً للأخطار الصحية وتهدد سلامة القاطنين بجوارها.

وتتعامل البلدية مع هذه العمليات بشكل مرن بداية من مرحلة رصد المبنى والاتصال والتواصل مع ملاك المباني وتوعيتهم وصولاً إلى استصدار قرارات الهدم والإزالة.

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