تفعيل «الضبط الآلي» لغير الملتزمين بخط السير عند الإشارات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها الالتزام بخط سير محدد، موضحة أنها بدأت بتفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بخط السير الإلزامي في التقاطعات.

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في التقاطعات من خلال تطبيق البند رقم 86 (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي) من جدول الغرامات الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وعقوبة هذه المخالفة الغرامة المالية 400 درهم.

وأوضحت أن خط السير يكون إلزامياً وفقاً لقواعد السير والمرور عند التقاطعات، حيث تمنع عمليات التجاوز والخروج من مسار إلى آخر في منطقة التقاطع، وتحدد خيارات السائق على مدخل التقاطع إلزامية المسار الذي يجب أن يسلكه عند الخروج من التقاطع، فيجب على السائق الراغب في الانعطاف جهة اليسار أو الدوران للخلف الالتزام بالمسارات المحددة لذلك أقصى اليسار.

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