«مركز محمد بن راشد للابتكار» يطلق مجلس الشباب للابتكار الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مجلس الشباب للابتكار الحكومي، الذي يشكل ركيزة جديدة لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة «الإمارات تبتكر 2022» التي تنظم في كافة مناطق الدولة طوال شهر فبراير الحالي.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على إدارة المجلس الذي سيعمل على تمكين الشباب في الدولة وتعزيز دورهم ومساهمتهم في منظومة الابتكار.

رأس المال البشري

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «تمثل فئة الشباب الإماراتي رأس المال البشري الذي سيعمل على تطوير وقيادة مختلف القطاعات في الدولة مستقبلاً، ولذا، فإنه من الضروري تعزيز مشاركتهم في عملية صناعة القرار والإسهام في تطوير مختلف جوانب العمل على المستويات الحكومية المحلية والاتحادية.

ثقافة وممارسات

من جهته، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى ترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ونشره على أوسع نطاق.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن «إطلاق مجلس الشباب للابتكار الحكومي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ترجمة لمنهج حكومي متواصل لتعزيز ثقافة الابتكار وإتاحة العديد من الفرص والمبادرات الهادفة إلى تمكين شبابنا وتعزيز مساهمتهم في تطوير مختلف القطاعات».

ويضم مجلس الشباب للابتكار الحكومي 7 أعضاء من مواطني الدولة من الشباب في الفئة العمرية بين 24 و35 عاماً، اختيروا من بين ما يزيد على 350 مرشحاً.

«الإمارات تبتكر»

تنظم حكومة دولة الإمارات سنوياً فعاليات «الإمارات تبتكر»، بمشاركة هيئات حكومية محلية واتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص والأكاديمي، وأفراد المجتمع في مبادرة هادفة لتعزيز دور الابتكار في صناعة المستقبل وتحسين حياة المجتمع، من خلال نماذج حكومية أكثر مرونة.

وكان مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أطلق مبادرة «الإمارات تبتكر» عام 2016، عقب نجاح تجربة أسبوع الإمارات للابتكار عام 2015، ويمكن الاطلاع على برنامج الفعاليات الكامل عبر الموقع الإلكتروني https://uaeinnovates.gov.ae

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