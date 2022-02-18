«جمارك دبي» تحصد 145 جائزة في مجال الابتكار حتى 2021

المصدر: دبي - البيان

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تتوج جمارك دبي مشاركتها الفاعلة في فعاليات شهر الابتكار الذي ينظم خلال العام الحالي باسم «الإمارات تبتكر 2022» بترسيخ دورها الرائد على صعيد الإبداع والابتكار.

فقد تقدمت الدائرة إلى تحقيق قمة جديدة في تقديم وتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في العمل الجمركي، ووصل إجمالي عدد الأفكار المقدمة لتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي توفرها الدائرة للمتعاملين إلى 46.154 ألف فكرة أُرسلَّت عبر كافة الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأفكار إلى جمارك دبي منذ بداية العمل بهذه الأنظمة الإلكترونية في العام 2000 وحتى نهاية العام 2021، وبلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها الدائرة في مجال الابتكار إلى 145 جائزة محلية وعالمية.

زيادة كبيرة

وشهد العام 2021 زيادة كبيرة مقارنةً بالعام 2020 في عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي تم تقديمها إلى جمارك دبي عبر الأنظمة الإلكترونية لتلقي الأفكار والابتكارات، فقد ارتفع العدد الكلي للأفكار المقدمة إلى 5757 فكرة مسجلاً زيادة بواقع 353 فكرة جديدة وبنسبة 7% وارتفع عدد الأفكار المجدية إلى 3012 فكرة مسجلاً زيادة بواقع 282 فكرة وبنسبة 10% وزاد عدد الأفكار المطبقة إلى 1337 فكرة.

مركز أول

وحققت الدائرة في العام 2021 إنجازاً عالمياً جديداً في مجال الابتكار، واستطاعت الحصول على «المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية» بعد أن حصلت على اثنى عشر اعتماداً للتصنيف البلاتيني منها 9 اعتمادات بالدرجة الكاملة متفردة بذلك بين كافة الجهات الحكومية والخاصة في العالم.

كما فازت جمارك دبي بجائزة فكرة العام الكبرى وتسع جوائز دولية جديدة من منظمة الأفكار الأمريكية 2021، منها ست جوائز ذهبية لتحقق الدائرة بذلك أكبر عدد من الجوائز الذهبية التي حصلت عليها في كافة الدورات السنوية لنهائيات جائزة الأفكار الأمريكية.

إبداع

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نضع تحفيز الإبداع والابتكار في مقدمة أولوياتنا بجمارك دبي لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات عبر رفع حجم التبادل التجاري مع الشركاء.

ولذلك نعمل في الدائرة على تطوير قدراتنا التقنية من خلال الابتكارات الجديدة ما يمكننا من تحسين جودة وسرعة الإنجاز للمعاملات الجمركية، وأصبحت نسبة 99.6 % من هذه المعاملات تنجز من خلال الأنظمة الذكية، ما مكننا من زيادة المعاملات الجمركية المنجزة ليصل عددها إلى 24 مليون معاملة في العام 2021 مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 50% مقارنة بعدد المعاملات المنجزة في العام 2020 والتي بلغت 16 مليون معاملة».

وأضاف: «تنظم جمارك دبي فعالياتها ضمن شهر الإمارات للابتكار تحت شعار «الفرضة تبتكر 2022» للمشاركة في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في مجتمعنا وتعزيز دورها في بيئة العمل، من خلال تحفيز المتعاملين والموظفين على تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة باستمرار، لحماية المجتمع وتحسين جودة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، دعماً لنمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة التجارة الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

ابتكارات

وقال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي: «حققت الدائرة إنجازاتها في مجال تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة بفضل إيمان فريق القيادة العليا في الدائرة بأهمية الابتكار وحرصه على تحفيز الموظفين لتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة باستمرار

وأوضح أن العام 2021 شهد استكمال مسابقة دوري الابتكار الأول، والتي تم إطلاقها لخلق بيئة تنافسية للابتكار في الدائرة عبر تشجيع الإدارات والمراكز الجمركية على التنافس لتطوير أفضل الأفكار والابتكارات الجديدة، حيث سيتم تكريم الفرق الفائزة بهذه المسابقة خلال فعالية تنظمها جمارك دبي ضمن فعالياتها في «الإمارات تبتكر 2022».

والتي ستشمل كذلك إقامة حفل مركزي للدائرة سيجري خلاله إطلاق فعالية مجلس واحة الابتكار التي تهدف عقد ملتقيات تعريفية وتثقيفية وتبادل معرفي مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. كما سيشهد الحفل إطلاق ابتكار نوعي طورته الدائرة هو «طائرة التفتيش الذكية» التي تدعم قدرات جمارك دبي في مجال التفتيش الجمركي، وستشمل فعاليات الدائرة كذلك مشاركتها في ملتقى الابتكار الدولي الثالث الافتراضي، حيث ستعرض في الملتقى الأفكار والابتكارات المتميزة للمبتكرين المشاركين بالملتقى من مختلف الدول والمناطق.

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