«يومكس» و«سيمتكس 2022» ينطلقان بمشاركة واسعة 21 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس»، اللذين يقامان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الحالي بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

ويصاحب المعرضان مؤتمر الأنظمة غير المأهولة الذي سيقام بنسخته الخامسة في مركز أدنوك للأعمال بحضور شخصي وافتراضي في 20 فبراير 2022.

ويأتي الحدث الذي يتم تنظيمه من قبل «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع بنسخة استثنائية بمشاركة العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.

بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بحضور جمهور عالمي يتضمن وفوداً حكومية ومجموعة من الوكالات والجهات والهيئات المدنية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

فعاليات

ومن المتوقع أن يشهد المعرضان مشاركة واسعة من الجهات العارضة والزوار في نسخة هذا العام، إلى جانب استضافتهما لمجموعة مميزة من الفعاليات المتخصصة التي تقام على هامشهما.

وتتضمن فعاليات النسخة المقبلة من الحدث العروض الحية التي تقام في منطقة تلال سويحان، وتعد العروض الحية التي تقام على هامش الحدث منصة نوعية لاستعراض الأنظمة الجوية والأرضية غير المأهولة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المشاركة في المعرض.

وكذلك ستستضيف نسخة هذا العام منصة «يومكس» للشركات الناشئة، التي سيتم إطلاقها للمرة الأولى في تاريخ المعرضين.

و«مسار التكنولوجيا الحديثة» الذي يتضمن مساراً يهدف إلى أخذ الزوّار في رحلة تسلط الضوء على أحدث التقنيات الجديدة والمتقدمة التي يقدمها المعرضان، ومحادثات «يومكس»، والمؤتمر المصاحب للمعرضين والذي يقام في مركز أدنوك للأعمال بحضور شخصي وافتراضي في 20 فبراير الجاري.

وقال اللواء الركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس 2022»، إن هذا الحدث الاستراتيجي المتخصص في الأنظمة غير المأهولة ونظم التدريب والمحاكاة يعتبر الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة لما يلعبه من دور محوري في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ ريادتها العالمية عبر توظيف الابتكارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد والاستقرار والأمن الوطني والإقليمي.

نمو

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: تعد الدورة الحالية للمعرضين استثنائية بكافة المقاييس، وهي في نمو مستمر منذ انطلاقتها الأولى في عام 2015، حيث ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 25% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2020، كما يشارك في المعرضين 134 شركة عارضة من 26 دولة، 7 دول منها تشارك للمرة الأولى بالإضافة إلى 150 وفداً رسمياً من جميع أنحاء العالم.

وأوضح الظاهري أن نسبة مشاركة الشركات الوطنية في الدورة الحالية بلغت 29 % من مجمل الشركات العارضة.

وتشهد الدورة الحالية للمعرضين مشاركة 7 دول جديدة، تشارك للمرة الأولى، والتي تشمل مملكة البحرين، وإسرائيل، وصربيا، والنمسا، وبلغاريا، ومالطا، وتركيا إلى جانب مشاركة جناحين دوليين جديدين هما الجناح الإسرائيلي والجناح الأوكراني.

ويذكر، أن العروض الحية التي تقام على هامش المعرضين، تعد الوحيدة من نوعها في العالم وتضم أكثر من 15 عرضاً حياً.





وجهة عالمية

وعلى صعيد متصل، يقام المؤتمر المصاحب للمعرضين تحت شعار «أنظمة ذاتية بلا حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة»، وسيشهد مشاركات دولية واسعة، إذ تتضمن قائمة المتحدثين 22 مشاركاً، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور 500 مشارك في مركز أدنوك للأعمال بشكل شخصي، إلى جانب توقعات بحضور ما يصل إلى 1500 شخص للمؤتمر افتراضياً.

ومن جانبه، قال منصور الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»، الشريك الاستراتيجي للحدث: نفخر بدعم يومكس وسيمتكس اللذين يقامان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث نواصل شراكاتنا التي تشهد نمواً مستمراً في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.

حيث أصبحت التقنيات المستقبلية مجالاً مهماً للاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي، وهو الأمر الذي من شأنه إحداث فرق في مسيرة التقدم والازدهار المستقبلية لدول العالم، إذ يوفر معرضا يومكس وسيمتكس المنصة الأمثل لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» تنظم معرضي «يومكس» و«سيمتكس 2022» بدعم من مجموعة «إيدج»، الشريك الاستراتيجي للمعرضين، و«درع الوطن» الشريك الإعلامي للفعاليتين، وبتنظيم من شركة كابيتال للفعاليات، التابعة لـ «أدنيك» وبالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، الشريك الرئيسي للمؤتمر المصاحب للمعرضين.

وعلى صعيد متصل تضع «أدنيك» صحة وسلامة المشاركين والزوار على رأس أولوياتها، إذ تواصل فرق «أدنيك» العمل عن قرب مع الهيئات الصحية والرقابية في الدولة لتطبيق مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات الاحترازية خلال المعرضين والمؤتمر والمصاحب لهما.

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