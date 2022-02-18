500 أسرة استفادت من 7 ملايين درهم قدمتها «بيت الخير» للشباب المتزوجين

المصدر: دبي - رامي عايش

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قدمت جمعية بيت الخير العام الماضي نحو 7 ملايين درهم لدعم إسكان الشباب المتزوجين حديثاً أو المقدمين على الزواج، استفادت منها نحو 500 أسرة، ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية لرعاية أسر هؤلاء الشباب حتى يتمكنوا من الاستقرار النفسي والاقتصادي، وبناء أسر سعيدة.

وكشفت الجمعية عن ذلك خلال زيارة قام بها سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، والوفد المرافق له، لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتعزيز التعاون بين الطرفين، على صعيد الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، ومناقشة بعض الحالات التي تحتاج إلى مساعدات إسكانية.

وخلال الزيارة، بحث المزروعي مع عمر حمد بوشهاب القائم بمهام المدير التنفيذي للمؤسسة، احتياجات بعض الأسر المواطنة التي تسهم الجمعية في مساعدتها، وإمكانية دعم المؤسسة لتغطية بعض الاحتياجات والحالات الواردة إليها.

وأكد المزروعي أن الجمعية تسعى إلى دعم الأسر المستحقة بعقد تفاهمات وشراكات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وقال المزروعي: «نثمن جهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لما تقوم به من دور فاعل من أجل دعم إسكان الشباب».

مساعدات

ولفت إلى أن السبعة ملايين درهم التي قدمتها الجمعية للشباب المتزوجين أو المقبلين على الزواج، شملت 2.3 مليون درهم منها كرسوم إيجار، و1.1 مليون درهم مصاريف استكمال بناء، و1.5 مليون درهم لشراء أثاث، و603 آلاف درهم للمستلزمات المنزلية، و475 ألفاً للماء والكهرباء، و370 ألفاً للأجهزة الإلكترونية، و128 ألفاً للأجهزة الكهربائية، و289 ألفاً للصيانة، و35 ألفاً للصرف الصحي. وذكر المسؤول أن «بيت الخير» أنفقت على مشاريع الأسر في يناير الفائت فقط 2.6 مليون درهم، بمن فيها أسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم وأسر الشباب، بهدف تعزيز استقرار الأسر المتعففة وإسعادها.

شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير احتياجات بعض الحالات

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