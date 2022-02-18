«الموارد البشرية والتوطين»: 53 % ارتفاعاً في تصاريح العمل 2021

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة تصاريح العمل الصادرة عنها لمنشآت القطاع الخاص خلال العام 2021 بواقع 53% مقارنة بالعام 2020، مسجلة نحو مليون و550 ألف تصريح عمل، وهو ما يؤكد فاعلية الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها دولة الإمارات في إطار تمكين الاقتصاد الوطني وتفعيل جاذبية سوق العمل في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والمهارات.

وشكل العام 2021 عاماً للتعافي والنمو في دولة الإمارات، في ظل مواصلة الجهات الرسمية المعنية دعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات.

والتي تأتي بالتكامل مع «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات. وبحسب إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد بلغ مجموع تصاريح العمل الصادرة عنها خلال العام 2021، نحو مليون و549 ألفاً و220 تصريحاً، فيما بلغ مجموعها خلال العام 2020 أكثر من مليون و15 ألف تصريح.

وقد شهد الربع الأول من العام 2021 إصدار 402 ألف و158 تصريح عمل، مما يسجل زيادة بنسبة 6% عن التصاريح الصادرة خلال الفترة ذاتها من العام 2020 والتي بلغ مجموعها 379 ألفاً و442 تصريح عمل، أما خلال الربع الثاني من العام 2021، فشهدت تصاريح العمل زيادة ملحوظة.

حيث بلغ مجموعها 423 ألفاً و272 تصريحاً، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 290% مقارنة بالعام 2020 الذي شهد إصدار 108 آلاف و496 تصريحاً. وبلغت تصاريح العمل عن الوزارة خلال الربع الثالث من العام 2021 نحو 320 ألفاً و115 تصريحاً، بنسبة زيادة تقدر بنحو 46% مقارنة بالعام 2020 الذي شهد 219 ألفاً و866 تصريحاً، أما فيما يتعلق بالربع الرابع من العام 2021، فبلغ عدد تصاريح العمل 403 آلاف و675 تصريحاً، مسجلةً زيادة بنسبة 31% عن الفترة ذاتها من العام 2020، حيث بلغ عدد التصاريح خلالها 307 آلاف و280 تصريحاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز