مركز ابتكار «كهرباء دبي» يوفر لزواره تجربة اختبار الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة

المصدر: دبي- البيان

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في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعريف الجمهور بأحدث الابتكارات في مجال الاستدامة، يوفر مركز الابتكار التابع للهيئة ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لزواره تجربة علمية متطورة لاختبار الحافلات الكهربائية الذكية والمبتكرة ذاتية القيادة. وتصطحب الحافلة الزوار في جولة في أرجاء مركز الابتكار ومسار الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل.

تطوير

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مركز الابتكار يدعم مسيرة تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، وتثقيف الأفراد حول الطاقة الشمسية، وخلق عروض تفاعلية خاصة وتوفير رحلات تعليمية للضيوف. ويعمل المركز على صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها.

وأضاف معالي الطاير: «يدعم مركز الابتكار جهود الهيئة لإبراز أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والنظيفة، وتقديم إنجازاتها الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. ويسهم المركز في دعم تجربة دبي لاستشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية، إضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات الإقليمية والعالمية.

دعم الابتكار

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يسهم إنشاء مركز تفاعلي للابتكار مجهز بأحدث التقنيات الحديثة للطاقة المتجددة والنظيفة في دعم الابتكار والإبداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ولدعم جهود الهيئة في نشر المعرفة والوعي لكافة أفراد المجتمع حول الطاقة المتجددة والنظيفة، يتضمن مركز الابتكار متحفاً ومعرضاً للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة لجذب الأفراد والسياح وطلبة الجامعات والمدارس والشركات، ويضم مركز مؤتمرات دائماً لعقد الفعاليات واجتماعات العمل والدورات التدريبية واللقاءات حول المواضيع المتعلقة بالطاقة الشمسية فضلاً عن الطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء والمستدامة الأخرى».

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