الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 56:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:55.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 42:10 والمد الثاني عند الساعة 23:30 والجزر الاول عند الساعة 59:16 والجزر الثاني عند الساعة 40:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 14 90 40 دبي 26 15 90 40 الشارقة 26 15 85 40 عجمان 26 18 80 35 أم القيوين 26 14 80 35 رأس الخيمة 27 13 85 35 الفجيرة 25 18 70 25 العين 27 16 85 25 ليوا 28 12 80 20 الرويس 25 12 80 40 السلع 24 14 80 40 دلما 23 15 85 30 طنب الكبرى 25 18 85 35 طنب الصغرى 25 18 85 35 أبو موسى 25 18 80 35 .

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