مؤسسة زايد الدولية للبيئة و«دبي للمرأة» تزرعان 50 شجرة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة.

وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، احتفالية مبادرة «عام الخمسين البيئية لزراعة 50 شجرة»، التي تم خلالها زراعة 50 شجرة في حديقة نادي دبي للسيدات، بحضور الدكتور حمدان خليفة الشاعر عضو اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، وعدد من المديرين والمسؤولين في المؤسستين، وذلك في ظل احتفالات الدولة بعام الخمسين.

وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد أهمية هذه المبادرات التي تعكس القيم والمبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه بالحفاظ على البيئة وتشجيعه ودعمه للزراعة، قائلاً: «ما زال صدى كلماته، طيب الله ثراه، «أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة» يرن في مسامعنا.

تعاون

وقال اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد: إن هذه المبادرة تعزز التعاون والشراكة بين مؤسسة زايد الدولية للبيئة ومؤسسة دبي للمرأة.

مشيداً باهتمام المؤسسة بقضايا البيئة والاستدامة، والتي تتجسد في المساحات الخضراء الجميلة والأشجار النادرة في حديقة نادي دبي للسيدات، معرباً عن أمله في مزيد من التعاون البناء بين الجانبين في المجالات البيئية والأكاديمية والتقارير والأبحاث العلمية وتعريف موظفات المؤسسة بمجالات عمل وأنشطة مؤسسة زايد الدولية للبيئة.

من جهتها، أكدت شمسة صالح أن النجاح الذي حققته المرأة الإماراتية هو ثمرة لغرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى تعليم المرأة أهمية فائقة لتسهم بدورها الكبير في حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.

معربةً عن سعادتها بأن يكون نادي دبي للسيدات جزءاً من»مبادرة عام الخمسين البيئية لزراعة 50 شجرة«وما لها من أهداف نبيلة تعزز جهود الدولة في استدامة البيئة وتنمية مواردها سيراً على القيم التي غرسها المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي أولى البيئة والزراعة كل رعايته.

جهود

وأشادت بالجهود الطيبة التي تقوم بها مؤسسة زايد الدولية للبيئة لترسيخ هذا النهج الحكيم، بفضل الرعاية التي يوليها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوجهةً بالشكر للمؤسسة لاختيارها نادي دبي للسيدات .

ضمن هذه المبادرة في إطار احتفالات الدولة بعام الخمسين، الذي تنطلق الدولة من خلاله نحو مسيرة جديدة من الإنجازات في الخمسين عاماً المقبلة تحقيقاً لرؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بما في ذلك مجال التنمية المستدامة.

حرص

وأضافت شمسة صالح:»بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات، حرص النادي منذ تأسيسه عام 2003 على إطلاق مبادرات مجتمعية متنوعة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة.

وتأتي هذه الفعالية لتعزز المبادرات البيئية السابقة للنادي والتي تركزت في جوانب منها في الاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء وتنقية وتغذية وتجديد مياه الشاطئ بشكل مستمر لتقديم خدمات متميزة وفق أعلى وأرقى المعايير مع الحفاظ على الحياة الفطرية، ونشر التوعية البيئية بين موظفات وعضوات النادي والمجتمع بصفة عامة".

ومن جانبه، أشاد الدكتور حمدان الشاعر عضو اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة بالجهود الطيبة المبذولة لإنجاح هذه المبادرة.

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