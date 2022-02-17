126 ألف مشترٍ ومورد من 55 دولة مسجلون بـ «تريدلنغ»

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل تريدلنغ، السوق الإلكترونية، التي تركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعامين من الريادة، والنجاح كأداة البحث والتوريد الرئيسة بالنسبة للمشترين في المنطقة. وشهدت تريدلنغ منذ تأسيسها، نمواً كبيراً في الإيرادات، تخطى 35 % على أساس شهري، فضلاً عن توفيرها قائمةً تضم أكثر من 700 ألف منتَج. وتضم المنصة اليوم، أكثر من 126 ألف مشترٍ ومورّد مسجَّلين من أكثر من 55 دولة، كما سجلت 70 ألف طلب لعروض الأسعار والاستفسارات.

ونجحت تريدلنغ خلال العامين الماضيين، في عقد شراكات مع 20 هيئة ومؤسسة تجارية، تشاركها الرؤى من جميع أنحاء العالم، ما ساهم في تعزيز قدرتها على ربط الموردين العالميين مع المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التفوق ثمرة مسيرة التطور المتواصلة في الشركة التي تستفيد من أحدث التقنيات، لتحسين سلسلة التوريد.

وتوفير القيمة الاقتصادية، والحد من المخاطر. وتعمل تريدلنغ على الارتقاء بمحتوى موقعها الإلكتروني، وإطلاق نظام خدمات تريدلنغ اللوجستية، وتطبيقي آي دكان وتريدلنغ باير للهواتف المحمولة، في سياق جهودها المتواصلة، لتسريع النمو، وتعزيز قوتها في السوق.

وتدخل المنصة عامها الثالث من النجاح، بفضل فريقها المتنامي، الذي يضم أكثر من 200 خبير في الأعمال والتكنولوجيا، والذي من المتوقع أن يصل إلى 450 موظفاً، بحلول نهاية العام الجاري، مع توسع الشركة نحو مصر والسعودية.

وتعتزم تريدلنغ مواصلة دعم المشترين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الحصول على المنتجات والمواد المناسبة، وتعزيز التواصل مع الموردين الجدد، وتقديم خدمات متكاملة لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات.

وقال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: ارتكز نجاحنا السريع خلال العامين الماضيين، على منح مستخدمي منصة تريدلنغ، خدمات مبتكرة، تواكب احتياجاتهم بطريقة غير مسبوقة.

وانطلاقاً من تحول التجارة مستقبلاً إلى النموذج الإلكتروني، نحرص على مواصلة تعزيز فريقنا، وتوسيع نطاق منظومتنا الرقمية، بما يوفر أعلى مستويات السهولة والراحة للمستخدمين، بالإضافة إلى منح الشركات في أنحاء العالم، فرصة مزاولة الأعمال التجارية، باستخدام منصة رقمية سهلة وموثوقة.

وتسعى تريدلنغ لضمان إجراء عمليات تجارية سلسة وآمنة، وتقديم الخدمات اللوجستية والحلول المالية، حيث يعمل فريق الشركة انطلاقاً من الإيمان بأهمية التجارة الإلكترونية في صياغة مستقبل القطاع، ويحرص منذ الآن على المشاركة في هذه العملية، من خلال تطوير منظومة رقمية شاملة سهلة الاستخدام ومصممة بدقة.

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