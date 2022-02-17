مسابقة جلفود للشباب توفر للمواهب الإماراتية منصة لبدء مشوارها في عالم الطهي

المصدر: دبي- البيان

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شهد معرض جلفود 2022، أكبر حدث سنوي متخصص في مجال توريد الأغذية والمشروبات في العالم، إقامة مسابقة جلفود للشباب بنسختها الافتتاحية، حيث حظي المشاركون بفرصة قيّمة لتطوير مهاراتهم واستعراض مواهبهم الواعدة من خلال برنامج جديد مصمم لتمكين الشباب في القطاع.

وركزت المسابقة في إصدارها الأول على المواهب الشابة في عالم الطهو، وتعاون المعرض مع هيلتون، العلامة الرائدة عالمياً للضيافة، وكلية دبي للسياحة. وشهدت منافسة حماسية تأهل بعدها 4 مشاركين إلى المرحلة النهائية وهم: نازباري أزاري، وميرا عيسى النقبي، وعبد الله الشواب، وسارة محمد الشحي.

وتنافس المتسابقون النهائيون وسط أجواء تحاكي المطابخ الاحترافية تحت إشراف قاصدي داهاري، الشيف التنفيذي في هيلتون نخلة جميرا، والذي تولى تدريب فريق من الطهاة الشباب للفوز بسبع ميداليات ذهبية في تحدي طاولة الشيف لعام 2021. وتم تقييم المشاركين الأربعة من قبل لجنة تحكيم تضم أسماء لامعة في عالم الطهو للظفر بفرصة ثمينة وبدء مشوارهم المهني من بوابة مجموعة هيلتون.

وشهدت النسخة الأولى من المسابقة ختاماً حماسياً انتهى بفوز الإماراتية ميرا النقبي، ليتم تكريمها عبر تجربة استثنائية تنضم فيها إلى ديني سيردوك، الشيف التنفيذي في مطعم نيبو ضمن منتجع وسبا هيلتون كوستابيلا، في مدينة رييكا الكرواتية. حيث سيتسنّى لها العمل لمدة أسبوعين إلى جانب الشيف سيردوك وفريقه في المطعم الحائز على نجمة ميشلان. وقالت النقبي: «أتاحت لي المشاركة في مسابقة جلفود للشباب خوض تجربة استثنائية بصفتي شابة إماراتية تتطلع إلى مسيرة مشرقة وواعدة في عالم الطهو».

وقالت إيما بانكس، نائب رئيس قسم تطوير واستراتيجيات الأغذية والمشروبات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: «تأتي أهمية مسابقة جلفود للشباب من كونها تسلط الضوء على واقع العمل في اثنين من أبرز القطاعات في الإمارات وهما، المطاعم والضيافة. ونسعى إلى دعم ركائز السياحة وفنون الطهو من خلال إعداد قوى عاملة مستدامة وتعريف الشباب الإماراتي بواقع هذه القطاعات وتشجيعهم لخوض ميادين العمل فيها». وبالنسبة للمتسابقين الثلاثة النهائيين، فقد حظوا بتمويل بنسبة 25% من قيمة المنح التدريبية في كلية دبي للسياحة.

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