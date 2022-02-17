سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الأوروغواي الشرقية

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، أوراق اعتماده إلى لويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، سفيراً غير مقيم فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك من خلال الاتصال المرئي.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إليه وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

ومن جانبه أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الأورغواي الشرقية، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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