جواهر القاسمي توجه بفتح مراكز مؤسسات ربع قرن يومي السبت والأحد

المصدر: الشارقة ـ البيان

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وجهت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بتحديث النظام التشغيلي للمؤسسات المنضوية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي تضم أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات، لتضيف المراكز لخططها الحالية برامج وفعاليات يتم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبذلك تفتح المراكز أبوابها لمنتسبيها في الفترة المسائية من الاثنين إلى الخميس والفترتين الصباحية والمسائية يومي السبت والأحد، على اعتبار يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع المراكز.



فرصة ثمينة

ويأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد تغيير نظام الإجازة الأسبوعية لتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يخلق هذا القرار فرصة ثمينة لاستثمار الوقت المتاح خلال عطلة نهاية الأسبوع في تنمية طاقات الأطفال والشباب لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة من هذا الوقت الإضافي، والعمل على تنمية قدراتهم بالاستمرار في ممارسة الهوايات والأنشطة التي تقدمها المؤسسات في مسارات مختلفة كالفنون والعلوم والتكنولوجيا والرياضة وريادة الأعمال وغيرها من المهارات الحياتية.



جو إبداعي

وعن ذلك، قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «ترتبط نشأة مؤسسات ربع قرن بحرص صاحب السمو حاكم الشارقة بتهيئة البيئة المحفزة والآمنة لأبناء الإمارة لاستكشاف طاقاتهم في جو إبداعي يحتضن المواهب كافة، ومع بدء تطبيق النظام الجديد للعطلة الأسبوعية، كان لا بد لنا من مواكبة هذا التغيير، لا بالالتزام بتنفيذ القرار فحسب، بل بالوصول للغايات المطلوبة منه بتحقيق توازن أفضل للحياة الأسرية وتوطيد الرباط الاجتماعي، وعليه تمت بلورة خطة عمل جديدة في مؤسسات ربع قرن للاستمرار بصقل مهارات الجيل الفتيّ مع التركيز على تحقيق الفائدة العظمى التي ترسم ملامح شخصية أبنائنا من القادة والمبتكرين الذين نفخر بهم سفراء لوطنهم في شتى المحافل الإقليمية والدولية».

مواكبة

وأضافت سموها: «إن أهم ما يميز مؤسساتنا المجتمعية هي المرونة في مواكبة مسيرة التطور والتغيير، وطالما تفردت مؤسسات ربع قرن بتقديم برامج مدروسة تستند في خططها على المهارات التي تخدم التغيرات الزمنية التي تفرضها التطورات المستمرة سواءً كانت تقنية أو مهنية أو شخصية. ومع دخولنا عهد جديد من التغيير، سارعت فرق العمل في مؤسسات ربع قرن برسم استراتيجيات مرنة ومتوائمة مع هذا التغيير، لتتكامل المؤسسات في تنفيذ خطط عملها التي تخدم الأطفال والشباب وتبني شخصية الإنسان الإماراتي بتحقيق الفائدة القصوى من المسارات المتعددة، لترجمة الخطط في مبادرات تخدم أهداف التنمية المجتمعية».

وشددت سموها على أهمية الدور المحوري الذي يقع على عاتق الأسرة في الاستمرار برعاية مواهب الأبناء واحتوائها، ابتداءً من اتخاذ قرار انضمام الأبناء لمؤسسات ربع قرن، إلى تشجيعهم بالاستمرار في دعم مواهبهم وتنمية قدراتهم عبر البرامج التي ستطرح في عطلة نهاية الأسبوع، فمما لا شك فيه أن الدعم الأسري الذي يتلقاه الأطفال والشباب له تأثير طويل المدى في صقل شخصية الفرد، ليوظف طاقاته في خدمة مجتمعه الذي يعول عليه للنهوض بالوطن بثقة تامة نحو المستقبل.

وبموجب صدور توجيهات سمو قرينة حاكم الشارقة بهذا الشأن، يتسع النطاقان الزمني والجغرافي للبرامج المتميزة التي يقدمها كل من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات، ليرتكز التوجه الجديد على نقل الأنشطة والفعاليات إلى مناطق أقرب للفئات المستهدفة من الجمهور وتنفيذها في عدة مناطق حيوية في الإمارة، كما تتضمن خطة التطبيق المعتمدة تنفيذاً مكثفاً للبرامج والفعاليات التي تخدم الطاقات الشبابية خلال نظام العمل الجديد، لتفتح المراكز أبوابها أيام الاثنين إلى الخميس من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءً، وفي يومي السبت والأحد ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وسيتم تنفيذ خطة للأطفال تراعي قدراتهم وحاجتهم من الراحة اليومية بما لا يتعارض مع أوقات النظام المدرسي.

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