«الأعمال الخيرية» تنظم حملة «صقيع الشتاء 2» بـ19 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملتها الشتوية «صقيع الشتاء 2»، محققة كافة أهدافها، حيث بلغ عطاء المحسنين للمشاريع الخيرية والإنسانية 19 مليون درهم.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: نتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير للمحسنين والمحسنات على أرض الإمارات، على عطائهم المبارك، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، الذين يعانون من ويلات البرد القارس في فصل الشتاء، ونؤكد أن النجاح الكبير الذي حققته الحملة يعكس قيم التكافل والبذل والتضامن الإنساني لأبناء وطننا العزيز مع الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف: لقد كانت هيئة الأعمال الخيرية العالمية من أوائل الهيئات التي تصل إلى المخيمات، لاسيما مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، فأطلقت حملة عاجلة لإغاثة بلاد الشام، بهدف توفير الخيم ووسائل التدفئة والطرود الغذائية، ولم تتوانَ عن الوقوف إلى جانب الأشقاء في هذه الظروف.

مؤكداً أن حملة «صقيع الشتاء 2» تركت أثراً كبيراً في حياة المستفيدين داخل الدولة وخارجها، وحملت الدفء والأمان لهم من خلال عشرات المشاريع والمبادرات الإنسانية المهمة، كتوفير وقود التدفئة من فحم وحطب، وتوفير المدافئ، والبطانيات، وكسوة الشتاء، فضلاً عن كفالة الأسر، وبناء وصيانة المنازل، وفرشها وتأثيثها، وغيرها.

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