النعيمي يشارك في اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالشفافية بالاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: دبي - البيان

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شارك الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالشفافية في الاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت عن بعد.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي ضرورة التركيز على وضع مدونة قواعد السلوك للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، إذ هدفت مجموعة العمل الخاصة بالشفافية من الاجتماع إلى متابعة تطبيق استراتيجية الاتحاد الخاصة بالشفافية، مشيراً إلى أن مجموعة العمل سترفع تقريرها للجنة التنفيذية المقبلة، والتي ستجتمع في دبي بتاريخ 26 فبراير 2022.

واستعرض مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في بداية الاجتماع عمل المجموعة وآلية عملها، كما تم خلال الاجتماع انتخاب سيسيليا وايديرجم رئيسة للمجموعة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي الجديدة، بشأن تعزيز الشفافية سواء ما يتعلق بعمل الأمانة العامة بالاتحاد أو عمل الأعضاء في أجهزة الاتحاد، وحوكمة عملها، وآلية التعامل مع مخالفات الأعضاء في الاتحاد.

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