رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة غيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، وذلك بمناسبة يوم ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة غيتاناس ناوسيدا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إنغريدا سيمونيتي رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا.

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