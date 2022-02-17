"طرق دبي" تنظم قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية في 28 فبراير الجاري

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق فعاليات قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية بنسختها الرابعة في 28 فبراير الجاري، تحت عنوان "حلول التنقل المبتكرة والمستدامة وبناء مدن الغد"، والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي "سي سي آي فرنسا-الإمارات"، وتعقد في الجناح الفرنسي بمعرض إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وكزافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وناتالي كنيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي، وجيوفروي ماري بنيتيل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي "سي سي آي فرنسا-الإمارات" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفصيلاً، قال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "تنعقد قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية هذا العام في الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، وبمشاركة 20 شركة رائدة في مجال التنقل والابتكار وتعتبر قمة تنمية الأعمال الإماراتية والفرنسية حافزاً لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين هيئة الطرق والمواصلات وسي سي آي فرنسا-الإمارات، إضافة لإتاحة فرص تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات العالمية في النقل والبنية التحتية.

وأضاف الحداد: "تجمع هذه القمة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الفرنسية من داخل دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، إضافة لمسؤولين ومدراء من الهيئة، وستناقش القمة خلال يوم واحد من انعقادها مواضيع عن الابتكار في حلول النقل والتنقل بعد جائحة كوفيد 19، ومستقبل التنقل، إضافة لموضوع التوقعات المستقبلية للتنقل المستدام".

ومن جانبه، قالت أغنيس لوبيز كروز، مديرة مجلس الأعمال الفرنسي في إمارة دبي والإمارات الشمالية: يسرنا تنظيم النسخة الرابعة من قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية والتي تركز على موضوع الحلول المبتكرة والمستدامة كما نود أن نشكر هيئة الطرق والمواصلات على دعمها الكبير ومشاركتها في تنظيم هذا الحدث الذي يعزز التعاون والشراكة بين الكيانات والمؤسسات الإماراتية والفرنسية".

الجدير بالذكر أن قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية نموذج يحتذى به في استمرارية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمساهمتها في إتاحة فرص متنوعة للاستفادة من التقنيات الذكية وأفضل الممارسات في تعزيز ودعم خدمات النقل والتخطيط للمستقبل وهذا ما يتفق مع استراتيجية طرق دبي في قطاع النقل وأنظمة الطرق.

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