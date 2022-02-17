إشادة بتميز منتسبي برامج القيادات العليا والكفاءات القيادية

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بتميز منتسبي برنامج القيادات العليا الخامس، وبرنامج الكفاءات القيادية المتميزة السادس من ضباط شرطة عجمان، والتي نفذها مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية خلال عام 2020-2021، وذلك ضمن البرامج التطويرية لمنتسبي وزارة الداخلية.

وأكد قائد عام شرطة عجمان خلال لقائه بالضباط المنتسبين للبرامج إن تنمية وتطوير الموارد البشرية هو أساس تطوير وتعزيز جودة العمل الشرطي، مضيفاً أن الانتساب لبرامج تطوير القادة هي ضرورة أساسية لتطوير الكفاءات والارتقاء بها وزيادة المعرفة، لفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأداء المتميز وإعداد كفاءات واعدة للمستقبل.

وسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي شهادات التخريج من برنامج القيادات العليا الخامس لكل من العميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، كما سلم النقيب حمد سالم الكعبي مدير فرع الأرشيف والتسجيل الجنائي شهادة برنامج الكفاءات القيادية المتميزة السادس.

وهنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي السادة الضباط على تخرجهم من البرامج التطويرية، مشيداً بمشاركتهم الفاعلة والمتميزة التي ساهمت بتحقيق نجاحها وأهدافها المرجوة، متمنياً لهم مسيرة مهنية حافلة بالتميز والعطاء.

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