قرقاش يلتقي وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وفدا من مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية برئاسة سعادة ديفيد جونز رئيس المجموعة، الذي يزور الدولة حالياً.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون والعمل المشترك بما يتماشى والعلاقة الاستراتيجية بينهما.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المرتبطة باستقرار المنطقة وجهود تعزيز السلام الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات في ظل علاقات الصداقة والتعاون، مشيداً بالدور الذي تقوم به بريطانيا في سبيل دعم استقرار المنطقة.

وأعرب معاليه عن تقدير الدولة للموقف البريطاني الرافض والمندد بالهجمات الإرهابية على الإمارات.

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش مع الوفد الزائر ما حققته الإمارات من تطور في العديد من المجالات وخاصة المتعلقة بالقطاعات ذات الآفاق المستقبلية وتمكين المرأة والشباب.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد الزائر عن تقديرهم لدولة الإمارات ومواقفها تجاه تعزيز السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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