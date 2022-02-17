رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة كوسوفو بمناسبة يوم الاستقلال

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو وذلك بمناسبة يوم الاستقلال بلدها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة فيوسا عثماني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي البين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو.

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