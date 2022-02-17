حمدان بن محمد ينعى أحمد إسماعيل الجزيري

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المغفور له أحمد إسماعيل الجزيري نجل إسماعيل محمد الجزيري المدرب في سباقات القدرة والتحمل وسباقات الخيل.

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي في ‏موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عبر خاصية "ستوري"، ‏صورة من إعلان نعي الفقيد ‏وجاء فيها: "أحمد إسماعيل الجزيري، ‏اللهم اغفر له وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله ‏ووسع مدخله ‏واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس".

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