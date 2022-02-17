عمار النعيمي يصدر قرارا بشأن رسوم الخدمات والغرامات الخاصة بربط المنشآت بنظام وقاية

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قرارا أميريا رقم 2 لسنة 2022 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الخاصة بربط المنشآت بنظام "وقاية".

ونص القرار على استيفاء الرسوم من قبل هيئة دعم الخدمات الأمنية في عجمان نظير خدماتها بشأن ربط المنشآت بنظام "وقاية" كما تتولى الهيئة ضبط وإثبات المخالفات وتوقيع الغرامة المُقررة عن المُخالفة وتحصيلها على ان يمنح المخالف مهلة لمدة /30/ يوماً للتنفيذ أو إزالة المخالفة وفي حال عدم الامتثال تحصل الغرامة المقررة عن المُخالفة.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 11لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء هيئة دعم الخدمات الأمنية في عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2019 بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم /13/ لسنة 2021 في شأن ربط المنشآت في إمارة عجمان بنظام "وقاية" وعلى موافقة لجنة التشريعات.

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