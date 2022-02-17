400 درهم غرامة.. تفعيل الضبط الآلي لغير الملتزمين بخط السير الإلزامي في أبوظبي

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها الإلتزام بخط سير محدد، موضحة أنها بدأت بتفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بخط السير الإلزامي في التقاطعات .

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في التقاطعات من خلال تطبيق البند رقم 86 (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي) من جدول الغرامات الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، و عقوبة هذه المخالفة الغرامة المالية 400 درهم.

وأوضحت أن خط السير يكون إلزاميا وفقا لقواعد السير والمرور عند التقاطعات، حيث تمنع عمليات التجاوز و الخروج من مسار الى آخر في منطقة التقاطع، و تحدد خيارات السائق على مدخل التقاطع الزامية المسار الذي يجب ان يسلكه عند الخروج من التقاطع ، فيجب على السائق الراغب في الإنعطاف جهة اليسار أو الدوران الكامل للخلف الإلتزام بالمسارات المحددة لذلك اقصى اليسار وتشير الإحصائيات أن نسبة كبيرة من حالات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء المسببه للحوادث تكون نتيجة عدم التزام السائق المتسبب بخط السير الإلزامي .

400 درهم غرامة.. تفعيل الضبط الآلي لغير الملتزمين بخط السير الإلزامي في أبوظبيhttps://t.co/20v2oVp8xX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TN6Ax5sk58 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 17, 2022

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