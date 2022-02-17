صقر غباش: حضارة مصر الممتدة لآلاف السنين أغنت البشرية بالثقافة

المصدر: القاهرة- البيان

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زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد أعضاء المجلس المرافق له، أمس، المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 16 -19 فبراير الجاري، للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

ضم وفد المجلس الوطني كلاً من: ناصر اليماحي وناعمة المنصوري وعائشة ليتيم وأحمد الشحي وعبيد السلامي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.





استقبال

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف مرحباً بهم في مصر وزيارتهم للمتحف، حيث قدم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذي يقع في مدينة الفسطاط التي تعد أول عاصمة إسلامية، والكنوز المعروضة في المتحف التي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له بجولة اصطحبهم خلالها باسم رؤوف أمين المتحف، حيث قدّم شرحاً وافياً عن المتحف وقاعة العرض الرئيسة وما بها من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

سعادة

قال معاليه: «أعبّر عن سعادتي بتواجدي في معلم بارز، وصرح شامخ يشهد على تاريخ وحضارة مصر القديمة. تلك الحضارة التي أغنت البشرية بفكرها وعلومها، وكانت مصدراً للإشعاع الثقافي، حيث كانت أول حضارة تعرف الكتابة».

وأكد معاليه، أنّ هذا المتحف الذي يضم بين جوانبه كنوز التاريخ إنما هو تجسيد حقيقي على أن مصر تنفرد دون أمم العالم بطابع فريد، مما جعلها بحق -كما يقول علماء الحضارة- «إنها أم للحضارات الإنسانية».

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