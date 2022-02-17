«مدني دبي» يحتفل بالفائزين بجائزة المدير العام للتميز

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كرّم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الفائزين بجائزة المدير العام للتميز 2022، في نسختها الثانية في الحفل الذي أقيم في متحف الاتحاد بحضور الضباط مساعدي المدير العام ومديري الإدارات والمراكز.

وافتتح الحفل بنبذة تعريفية عن مسيرة الجائزة، وتم عرض فيلم وثائقي عن مسارات التميز في الدفاع المدني بدبي في العمليات الرئيسة والمساندة التي يضطلع بها، ومن ثم تكريم الفائزين ولجان التقييم، كما تم الإعلان عن النسخة الثالثة للجائزة 2023.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي في كلمته أن الجائزة تستهدف تحفيز المميزين والمبدعين من خلال تكريمهم، وتمثل دافعاً لهم لمزيد من العمل والمثابرة والاجتهاد، ومن جهة أخرى تعزز ثقافة الإبداع والتفرد، وتدعم بيئة العمل الإيجابية وتشجع على العطاء والابتكار، وترفع درجات الولاء والانتماء.

وتوجت لجنة استلام المعدات 2021 بجائزة أفضل فريق عمل، وعلى مستوى جائزة القائد الاستثنائي جاء العقيد مطران خليل درويش في المركز الأول لأفضل مدير إدارة، والعقيد خبير فراس محمد بالحصا لأفضل مدير مركز إطفاء وإنقاذ، والرائد فهد محمد البشري لأفضل نائب مدير مركز، كما نال الملازم أول سلطان ماجد بن سليمان المركز الأول لفئة أفضل رئيس قسم، وتوج الملازم راشد إبراهيم عبدالله البحري بجائزة أفضل قائد فئة.

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