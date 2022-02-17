رأس الخيمة تدشن المرحلة الأولى لمنظومة النقل البحري الترفيهي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أمس، أول منظومة نقل بحري ترفيهي، المتمثلة بالعبرة التراثية في خور رأس الخيمة والذي يتم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع النقل البحري للركاب المتكامل، ويتضمن 4 محطات رئيسية تشمل: محطة الكورنيش الأولى بكورنيش القواسم، محطة الكورنيش الثانية برأس الخيمة القديمة، ومحطة هيلتون جاردن إن، ومحطة منار مول.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات: أن المشروع يأتي ترجمة لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030 واستراتيجية الهيئة 2020 ـ 2025، والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الإمارة، وتحقيق السعادة للسكان وللزوار، ضمن مشروع التحول نحو النقل المستدام وتشجيع النقل الجماعي، حيث يهدف المشروع إلى توفير حلول نقل متنوعة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن مشروع النقل البحري في إمارة رأس الخيمة يعد إضافة نوعية لحزمة مشاريع البنية التحتية للنقل في الإمارة والتي تنفذها الهيئة لتشجيع النقل الجماعي والأنشطة الترفيهية والسياحية، ضمن برنامج الحجوزات للعبارات والتي تتضمن النقل العام والتأجير، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الحياة وتسهيل الوصول والتكامل بين وسائل النقل المختلفة وربط المناطق مع بعضها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز