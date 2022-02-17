أردوغان: أجرينا في الإمارات محادثات مثمرة للغاية

المصدر: أنقرة - البيان

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أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنتائج الزيارة التي قام بها إلى الإمارات واستمرت يومين، عقد خلالها مباحثات مع قيادة الدولة، وشهدت أيضاً توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار الإمارات، وقال إن أمن منطقة الخليج لا ينفصل عن أمن تركيا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حوار أجراه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء العودة من زيارته الرسمية للإمارات مساء الثلاثاء، ونشرته وكالة الأناضول أمس الأربعاء، أنه أجرى على مدار يومين محادثات «مثمرة للغاية» مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أردوغان: «ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكننا اتخاذها لتطوير العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، ولاحظنا بسرور الإرادة المتبادلة في الحفاظ على الزخم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في تعاوننا وتعزيزه»، مشيراً إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر والآراء حول قضايا إقليمية ودولية، مضيفاً: «أكدنا دعمنا لأمن واستقرار الإمارات، وأننا لا نرى أمن منطقة الخليج منفصلاً عن أمننا، وفي إطار الزيارة، وقعنا 13 مذكرة تفاهم وبروتوكولاً في مجالات مختلفة».

تعاون

وأردف الرئيس التركي: «مع توقيع خطاب النوايا في مجال الصناعات الدفاعية، توصلنا إلى توافق في الآراء لضمان التنسيق فيما يتعلق بالخطوات المشتركة التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة بهذا الصدد، وتم خفض التكاليف اللوجستية بفضل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال النقل البري والبحري»، لافتاً إلى أن البلدين اتفقا بخصوص بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دون تأخير.

مبيناً أن الجانبين وقعا اتفاقيات تعاون مهمة في مجالات الصحة والعلوم الطبية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكافحة تغير المناخ، والزراعة، والثقافة، والشباب، والاتصالات، والأرشيف، والأرصاد الجوية، وإدارة الكوارث والطوارئ.

اهتمام

وأشار أردوغان إلى أنه لاحظ مدى الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين في الإمارات بتركيا خلال الاجتماع مع رجال الأعمال، والاهتمام الكبير بشركات التكنولوجيا التركية وبيئة العمل الديناميكية المتطورة.

وتطرق الرئيس التركي إلى اللقاء الشامل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أنهما تبادلا الآراء حول الخطوات الممكن اتخاذها لزيادة واستمرار إسهامات رواد الأعمال الأتراك في التنمية الاقتصادية والتجارية لدبي.

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده أن زيارته تشكل خطوة مهمة في نقل تعاون تركيا مع الإمارات إلى آفاق جديدة بزخم قوي، وأضاف: «مصممون على مواصلة هذه الجهود من أجل مصالحنا المشتركة ومستقبل منطقتنا، على أساس الاحترام والثقة المتبادلين».

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