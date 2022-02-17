وسائل الإعلام الدولية تؤكد أهمية التقارب الإماراتي التركي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاءت وسائل الإعلام الغربية على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة للإمارات، مشيرة إلى أهميتها في الدفع بالعلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والسياسي.

ولفتت قناة «سي إن بي سي» الأمريكية إلى أهمية التقارب الكبير الذي قطعه البلدان، والذي تبدى في حفاوة الاستقبال الذي لقاه الرئيس التركي في الإمارات، وتوقيع 13 اتفاقية في مجالات الدفاع والتجارة والتكنولوجيا الزراعية وقطاعات أخرى، إلى جانب تعهدات استثمارية كبيرة من الإمارات، عدا عن إضاءة برج خليفة بألوان العلم التركي مع عبارة ترحيب باللغة التركية.

علاقات

ورأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في وصول الرئيس التركي إلى الإمارات مزيداً من الدفع بالعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة تتوج تقارباً استمر شهوراً.

ولفتت الصحيفة إلى استقباله بالترحاب وإلى إشادة اللوحات الإعلانية الإلكترونية في دبي بالعلاقة «الاستراتيجية» بين الإمارات وتركيا، حيث نقلت ما قاله الرئيس التركي قبل إقلاعه من تركيا عن أمله في أن تعزز زيارته «الإمكانات الكبيرة» للتجارة بين البلدين، حيث تعد الإمارات سوقاً اقتصادياً مهماً لتركيا وموطناً للعديد من المواطنين الأتراك.

استثمارات

هذا وأضاءت صحيفة «اندبندنت» البريطانية على الجانب الاستثماري من تعزيز العلاقات بين تركيا والإمارات، ولفتت إلى قيام الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في حديث مع رجال الأعمال في الإمارات بالتحدث عن المزايا الاستثمارية لتركيا بعد سلسلة الاتفاقات التي عقدت بين البلدين في سعي إلى بناء جسور اقتصادية بين البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز