69.3 % زيادة في الجهات المسجلة ببرنامج دبي للتطوع

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن ارتفاع عدد الجهات المسجلة في برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة بنسبة 69.3 % في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، وذلك مع انضمام عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات إلى البرنامج.

وعي

وبينت الهيئة أن وعي الجهات بأهمية الاستفادة من العمل التطوعي وأثره على تطوير أداء الجهة اقتصادياً وتعزيز مساهماتها الاجتماعية، ساهم في رفع نسبة الفعاليات التطوعية التي شهدها العام 2021 بنسبة 71.4% مقارنة بالعام الذي سبقه. وأشارت الهيئة إلى أن العامين الأخيرين شهدا زيادة في عدد الفعاليات التطوعية ذات الطابع المجتمعي أو المرتبطة بخدمات اجتماعية.

الأمر الذي يؤكد أهمية التطوع في تعزيز التكافل الاجتماعي وتطوير الترابط بين فئات المجتمع المختلفة. وخلال العام 2021 انضم إلى برنامج دبي للتطوع 5852 متطوعاً، وذلك بزيادة بنسبة 44.35% عن العام 2020، حيث انضم للبرنامج 4054 متطوعاً، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتطوعين المسجلين في البرنامج منذ إطلاقه إلى 36310 متطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار.

أنشطة

وقال أحمد لوتاه، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، إن العودة التدريجية للحياة بعد أزمة انتشار وباء «كوفيد 19»، ساهمت في زيادة عدد الأنشطة والفعاليات ضمن مختلف القطاعات مع ارتفاع لافت للوعي بأهمية العمل التطوعي واستثماره إيجابياً ضمن المسارين الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف لوتاه: سجل برنامج دبي للتطوع خلال العام 2021، 324,725 ساعة تطوعية وذلك بزيادة بنسبة 12% عن العام 2020، حيث كان عدد الساعات التطوعية المسجلة 289,716 ساعة.

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