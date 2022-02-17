3 آلاف مختص يناقشون في دبي أحدث طرق علاج الكسور وجراحة العظام

المصدر: دبي - البيان

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افتتح عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، صباح أمس، في فندق ميريديان المؤتمر الدولي السادس لجراحة العظام والكسور بمشاركة 3000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر 115 ورقة علمية من قبل 43 متحدثاً عالمياً حول مختلف طرق الحديثة في التعامل مع جراحة العظام والكسور، إضافة لورش عمل تطبيقية على جثث حية تم استيرادها من الولايات المتحدة، سيتم نقلها في نقل حي ومباشر للمؤتمرين في صالة مخصصة لإتاحة الفرصة أمام أكبر من الحضور للاستفادة والاضطلاع على أحدث التقنيات في جراحة الإصابات والكسور لتطوير مهاراتهم الجراحية. ويعد مستشفى راشد أول مركز تدريبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لجراحة الإصابات والكسور التي تتخذ من دافوس مقراً لها.

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