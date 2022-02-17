الملتقى العلمي الآسيوي السادس في ندوة الثقافة والعلوم 20 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم وبالتعاون مع المكتب الآسيوي التابع للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (MILSET) الملتقى العلمي الآسيوي السادس 2022 الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2022، في مقر ندوة الثقافة والعلوم. ويضم نخبة من العلماء الشباب من آسيا، وكل دول العالم، للمشاركة في الملتقى العلمي الآسيوي 2020، ويركز الملتقى العلمي الآسيوي بشكل حصري على الإبداع العلمي للعلماء الشباب الطامحين من كل أنحاء العالم.

وسيشارك في الملتقى 41 وفداً من 30 دولة منهم 16 دولة آسيوية، و7 دول أوروبية، و4 دول من أمريكا اللاتينية، و3 دول من أفريقيا، بما مجموعه 450 مشاركاً من شباب أندية ومراكز العلوم يعرضون خلاله ابتكاراتهم وإبداعاتهم العلمية.

والملتقى العلمي الآسيوي هو مبادرة من المكتب الآسيوي التابع للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (MILSET)، وهي منظمة شبابية غير حكومية وغير ربحية ومستقلة سياسياً، تهدف إلى تطوير الثقافة العلمية بين الشباب من خلال تنظيم برامج العلوم والتكنولوجيا.

وقال بلال البدور رئيس مجلس ندوة الثقافة والعلوم: إن استضافة الملتقى في هذه الفترة تأتي انسجاماً مع احتفال الدولة بشهر الابتكار في فبراير من كل عام، ويهدف الملتقى إلى خلق مساحة لتسليط الضوء على جهود الشباب، المعلمين، القادة والاهتمام بالابتكار في مجال العلوم والعلم والتكنولوجيا من خلال تعزيز حافزهم مع المساهمة في تنميتهم الشخصية، وتأسيس علاقات مع المؤسسات الأخرى ذات الأهداف المتشابهة من خلال تطوير المشاريع العلمية.

كما يهدف إلى التمثيل على المستوى الدولي من خلال مشاريع الشباب، ونشر المعرفة بين الجمهور المستهدف (وبمعنى أدق، الشباب)، وتعزيز الثقافة العلمية في بيئة متعددة الثقافات، وخلق مساحة للتجربة والممارسات الجيدة ومشاركتها من أجل الحصول على أنشطة علمية عالية المستوى.

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