«الاتحادية للضرائب» ترسخ ثقافة الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «الهيئة الاتحادية للضرائب» مجموعة من المبادرات المتنوعة ضمن مشاركتها في فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2022» بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية تدعم خطط الدولة لاستشراف المستقبل، وتشجيع الأفراد والجهات على المساهمة في بناء مستقبل أفضل ومواجهة أية تحديات مستقبلية.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة أن الهيئة تحرص سنوياً على المشاركة في فعاليات «الإمارات تبتكر» في إطار خططها لتشجيع الابتكار، والتميز للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. وأوضح أن الهيئة تهدف إلى ترسيخ نهج الابتكار في أنظمتها التشغيلية ولدى فريق عملها مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

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