سحاب للحلول الذكية تعرض ابتكاري «العامل المتصل» و«المصنع الذكي»

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت سحاب للحلول الذكية التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول ابتكارين مميزين خلال مشاركتها في فعاليات الإمارات تبتكر هما (العامل المتصل) و(المصنع الذكي)، وذلك بعد أن وظفت فيهما الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وفقاً لعبدالرحيم الزرعوني مدير الأعمال الرقمية بشركة سحاب للحلول الذكية، والذي أكد أن (العامل المتصل) يهدف إلى مراقبة الحالة الصحية للموظفين والعاملين بالمواقع الإنشائية.

مراقبة

أما المصنع الذكي فيهدف إلى مراقبة خط الإنتاج في المصانع عند إدخال المواد الأولية إلى الخط وحتى تصنيع المنتج النهائي، فهو مزود بروبوتات الذكاء الاصطناعي وحساسات تم تركيبها على خط الإنتاج، وعند بداية الإنتاج تتم عملية مراقبة جودة المنتج ومراقبة خط السير، ومن خلال شاشة العرض يتمكن العاملون في المصنع من مراقبة جودة المنتج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز