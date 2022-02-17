عبدالله بن سالم يطّلع على فعاليات شهر الابتكار في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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زار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والتي تقام في كليات البنين بجامعة الشارقة في الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شروحات مفصلة عن المشروعات والمبادرات المتنوعة المشاركة، والتي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتكون الدولة منصة متقدمة تستقبل المبدعين والمبتكرين في المجالات كافة.

وتجول سموه في أجنحة مؤسسات وهيئات ودوائر حكومة الشارقة، واطلع على أحدث الابتكارات التي تسهم في تطوير وترقية الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور، إلى جانب ما تعرضه الدوائر المختلفة في مجال الابتكار الوظيفي، والاعتماد على تطوير مهارات الكوادر الوظيفية، وتشجيع تبني ثقافة الابتكار في حياتهم اليومية.

وتفقد سموه مختلف المعارض المشاركة، واستمع من القائمين على ما تتضمنه أجنحتهم من ابتكارات ومخترعات حديثة ومطورة تهدف إلى تسهيل الأعمال للموظفين والمتعاملين، ما يثري من تجربة المؤسسات، ويعمل على تقديم أفضل الخدمات والاحتياجات لأفراد المجتمع في مختلف التخصصات.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة على ابتكارات طلبة جامعة الشارقة، التي قدمت في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والحاسوبية والطبية والصحية وغيرها.

وتعرف سموه على عدد من المخترعات الحديثة والأعمال التطويرية التي عمل عليها الطلبة كمشروعات مستقبلية تسهم في ترقية الأعمال وأساليب الحياة المختلفة.

وفي ختام الجولة كرّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي الجهات الراعية والداعمة لفعاليات شهر الابتكار في إمارة الشارقة والمشاركين في المنتدى الافتراضي (الشارقة تبتكر).

رافق سموه خلال جولته الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من رؤساء الدوائر المحلية في إمارة الشارقة وكبار المسؤولين.

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