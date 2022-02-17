تدشين جائزة أكاديمية العلوم الشرطية للابتكار بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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دشن الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم في إمارة الشارقة، ظهر أمس، جائزة أكاديمية العلوم الشرطية للابتكار، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، والمقام في كليات البنين بجامعة الشارقة.

وفي بداية الحفل، الذي حضره اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من كبار ضباط القيادة ألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية كلمةً أوضح فيها أن الجائزة تأتي لتوفير وسيلة آمنة للاستثمار في الطاقات البشرية، وتعزيز القدرات التنافسية، وتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعالة وداعمة في أكاديمية العلوم الشرطية.

مشيراً إلى أن الجائزة تتناول ثلاثة مجالات هي: الإدارية والتعليمية والتدريبية، وتشمل طلبة درجة البكالوريوس والدراسات العليا والموظفين والهيئة التدريسية وتتضمن فئات ومعايير محددة تخدم فكرة الجائزة التي تدور حول وضع حلول للتحديات التي تواجه الأكاديمية في تلك المجالات وتطوير الخدمات. وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، بإعلان إطلاق الجائزة إلى جانب تكريم أصحاب أفضل ثلاثة أفكار إبداعية خاصة بحفل اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، وأصحاب أفضل ثلاثة أفكار إبداعية خاصة باليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية.

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