«رحلة في مستقبل المالية».. فعالية الوزارة لشهر الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت وزارة المالية أمس فعاليتها لشهر الإمارات للابتكار تحت عنوان «المالية تبتكر 2022: رحلة في مستقبل المالية»، في معرض الفنون الرقمية «إنفينيتي دي لوميير» في دبي مول وذلك تأكيداً على ريادتها وتميزها في دعم الابتكار والمبتكرين، وفي إطار مشاركتها الفعالة في فعاليات الإمارات تبتكر 2022.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، حرص الوزارة من خلال تنظيم هذه الفعالية على ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار باعتباره محفزاً أساسياً لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً، ونقطة انطلاق نحو تقدم دولة الإمارات وازدهارها، مشيراً إلى حرص الوزارة على بناء وتطوير الكفاءات الوطنية.

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